تلوث الهواء يسبب هشاشة العظام

المصدر: ترجمة موقع الإمارات اليوم

توصل باحثون من معهد برشلونة للصحة العالمية، في دراسة أجريت على 4 آلاف شخص في الهند، إلى أن تلوث الهواء يتسبب بترقق العظام ما يجعلها سهلة الكسر وأكثر هشاشة، وفقا لما جاء في موقع "ديلي ميل" البريطاني.

حيث يؤدي استنشاق الملوثات الموجودة في الهواء والمملوءة بالمواد السامة إلى تقليل الكثافة العظمية في العمود الفقري ومنطقة الاوراك.

ويعتقد الباحثون الإسبان القائمون على الدراسة التي أجريت بين عامي 2009 و2012، أن الملوثات الصغيرة تتسرب إلى الدم عند استنشاقها وتسرع عملية الشيخوخة.

حيث تنبعث الجسيمات الدقيقة المحمولة جوا من مصادر كالبنزين والديزل وأنواع الوقود الصلب الأخرى، مثل الفحم والنفط والكتلة الحيوية، وكذلك الأنشطة الصناعية الأخرى، مثل البناء والتعدين وتصنيع مواد البناء مثل الأسمنت والسيراميك والطوب، إضافة إلى عوادم السيارات، والطهي بالخشب والتدخين، ويمكن استنشاقها فتستقر في الرئة وتنتقل إلى مجرى الدم.

واظهرت أبحاث عديدة سابقة، علاقة بين التلوث والسكتات القلبية وأمراض القلب وسرطان الرئة والزهايمر والربو، فيما تناول القليل منها تأثير تلوث الهواء على العظام.

ويتنفس أكثر من 80 في المائة من سكان العالم مستويات غير آمنة من تلوث الهواء.