فتاة في الـ12 تنقذ شقيقها من محاولة اختطاف في مطعم

المصدر: ترجمة موقع الإمارات اليوم

أنقذت فتاة عمرها 12 عاما شقيقها الصغير من محاولة اختطاف في مطعم بأوكلاهوما الأميركية، في لحظة وثقتها كاميرات المراقبة، وفقا لما نشره موقع "ديلي ميل" البريطاني.

وخرجت الفتاة وأخوتها الأصغر سنا لتناول الغداء في أحد المطاعم مع جدتهم عندما اقتربت امرأة غريبة وقبلت الطفلين الصغار.

ثم أمسكت المرأة الغريبة فجأة بشقيقها البالغ من العمر عامين، مما دفعها للركض باتجاهه والصراخ وانتزاع شقيقها من المرأة الغريبة التي هاولت الهروب عندما قررت الجدة والفتاة تغيير الطاولة.

واستدعت العائلة الشرطة التي قامت بالتعرف على المرأة الغريبة، التي تبين أن ملفها يحوي على العديد من السوابق الجرمية المسجلة باسمها.