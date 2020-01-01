وفاة رجل ليلة رأس السنة بسبب الألعاب النارية

المصدر: ترجمة موقع الإمارات اليوم

توفي رجل بريطاني في سكتة دماغية ليلة رأس السنة في تايلاند بعد انفجار لعبة نارية في وجهه، وفقا لما جاء في موقع "ديلي ميل" البريطاني.

وكان الرجل يقضي ليلة رأس السنة برفقة خطيبته وأصدقائه في منتجع بتايلاند، عندما حاول إضاءة انبوب بطول 50 سنتمتر نعبأ بالألعاب النارية.

وقال المتفرجون إن محاولاته الأولية لإضاءة الألعاب النارية فشلت، لكنه نجح في محاولة ثانية، مما تسبب في تصاعد الدخان من الأنبوب.

ثم انفجرت الألعاب النارية في وجهه وضربته على الأرض.

وتم استدعاء الشرطة والطاقم الطبي وأجريت عدة محاولات لإنعاش قلبة لكن وفاته أعلنت في مكان الحادث.