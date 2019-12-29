دراسة تؤكد إمكانية رصد أعراض الاكتئاب في سن الطفولة

المصدر: ترجمة موقع الإمارات اليوم

أشارت دراسة أجراها باحثون من جامعة نورث إيسترن في بوسطن، إلى أنه يمكن التنبؤ بأعراض الاكتئاب في أدمغة الأطفال الذين تقل أعمارهم عن سبع سنوات وانه يمكن ملاحظة العلامات التحذيرية التي قد تتنبأ بالمشاكل العاطفية المستقبلية مبكرا، وفقا لما جاء في موقع "ديلي ميل" البريطاني.

فبالنسبة للعديد من الأشخاص المصابين بالاكتئاب ، لا تبدأ أعراض مثل القلق والشعور بعد الراحة والحزن حتى سن المراهقة.

لكن الباحثين الأميركيين الذين درسوا حوالي 100 طفل وجدوا أنهم يستطيعون التنبؤ بالحالات التي ستعاني من الاكتئاب لاحقا في سن 11 عاما عن طريق مسح أدمغتهم عندما كانوا في السابعة من العمر.

وأظهرت بيانات 94 طفلاً تم إجراء مسح ضوئي لأدمغتهم في جهاز التصوير بالرنين المغناطيسي، ارتباطًا أقل بين جزئين من الدماغ يعتقد أنهما يتحكمان في صنع القرار والمزاج.

ويشير تدفق الدم المرتفع بين مناطق المخ هذه إلى أن الخلايا "تتحدث" مع بعضها البعض ، وتشير إلى أن هؤلاء الأطفال يديرون عواطفهم جيدا.

لكن انخفاض تدفق الدم قد يشير إلى عكس ذلك، وأظهر هؤلاء الأطفال المزيد من علامات الاكتئاب في تقييم سلوكي بعد أربع سنوات.