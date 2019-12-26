صبي يثير القلق في طائرة بسبب "قميصه"

المصدر: ترجمة موقع الإمارات اليوم

طلب طاقم طائرة تابعة لشركة في جنوب أفريقيا، من صبي يبلغ من العمر 10 أعوام تغيير قميصه الذي يرتديه بسبب الصورة المطبوعة على قميصه لأفعى، بحجة أنها ستثير قلق المسافرين.

وقال والدا الطفل إن الطاقم منع نقل أي لعبة على هيئة أفعى، كما طلب منهما استبدال قميص الصبي منعا لاي مشاكل للركاب الآخرين الذين قد يشعروا بعدم الراحة أثناء الرحلة.

وانصاع الصبي لطلب الطاقم، وقام بقلب قميصه وارتدائه، في الوقت الذي قال فيه ضباط أمن المطار إنه من حق طاقم الطائرة تقييم كل ما يمكنه أن يثير قلق الركاب وعدم راحتهم، واتخاذ الإجراء اللازم تجاهه.