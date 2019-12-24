هجوم متبادل بين ميريام فارس وإليسا بسبب "مصر"!

المصدر: مروة سليم - دبي

أكدت الفنانة ميريام فارس أثناء لقاء صحافي بعد حفلها بموسم الرياض أنها لا تستطيع قبول اعتذار الفناة اللبنانية إليسا بعد أن قامت الأخيرة بعمل "لايك" على مقطع فيديو مسرب ومحرف الذي أثار حفيظة المصريين تجاه فارس، حيث قالت ميريام فارس "بصراحة لو ما كانت إليسا عملت لايك للفيديو المسرب والمحرف اللي نزل، كنت قبلت اعتذارها.. لكن اللايك الخاص بها معناه دعم للفيديو وللإساءة لي".



وأضافت الفنانة اللبنانية "إليسا قالت إنها ما كانت تقصد تعمل (لايك).. وإنها بتعمل أحيانا لايكات على شيء بيضحكها"، متسائلة: "إنتي شايفة إن دي حاجة تضحك؟".

وكان للفنانة إليسا ردة فعل بعد تعليق أحد المتابعين الذي قال "ما عجبها إنه اليسا دافعت عنها.. يا ديعان الكم دقيقة إلى اليسا روحتهن"، حيث قالت عبر حسابها على موقع التواصل الإجتماعي "تويتر": حبيبي كل إنسان بيعمل بأصله! مش منتظرة تقدير من حدا".

وعادت ميريام فارس للرد مجددا على إليسا، وقالت في تصريحات لها خلال فيديو متداول عبر موقع إنستغرام عندما قال لها أحد المراسلين "اليوم عملنا ضجة كبيرة بسبب الحوار الذي أجريته معك وكتير ناس علقوا على موقفك ضد إليسا وكان هناك انتقادات سلبية"، لترد ميريام فارس: "مش مهم اللي صار ومش حلو أن الواحد يكون بوشين".

وكانت ميريام فارس قد تعرضت أخيراً إلى أزمة بسبب تصريحها عن مصر، حيث كانت قد قالت "قبل الثورة كنت أحيي أكثر من حفلين وثلاثة أسبوعياً، لكن بعدها توقفت الحفلات، وفي ذلك الوقت أنا كبرت وأجري ارتفع وزادت متطلباتي، بصراحة أصبحت تقيلة على مصر ولهذا لم أعد موجودة بكثرة هناك".

وعلى الرغم من أنها تقدمت بعدها بالإعتذار إلى الشعب المصري إلا أن الأزمة استمرت خاصة بعد انتشار مقطع فيديو حمل عنوان "ميريام فارس تسيء لمصر".