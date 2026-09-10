"ملكة النميمة" .. مُسنّة تكسب المال من بيع أسرار جيرانها

حولت مسنة كولومبية تبلغ من العمر 67 عاماً ما تصفه بمهارتها في جمع أخبار الحي وأسراره إلى مصدر دخل غير تقليدي، زاعمة أن عملها في بيع "النميمة" ساعدها على شراء منزلين.

واكتسبت السيدة، التي تُعرف باسم "ميريام"، شهرة في حيها بلقب "ملكة النميمة"، بعدما بدأت بجمع المعلومات والأخبار المتداولة بين السكان مقابل مبالغ مالية.

وفي مقابلة مع صانعة المحتوى "ليدي دانييلا"، نقلتها صحيفة "غلف توداي"، قالت ميريام إنها تجلس خارج منزلها لمراقبة ما يحدث في الحي والاستماع إلى الأحاديث المحيطة بها، كما تحتفظ بدفتر تدون فيه التفاصيل التي تسمعها.

وأوضحت أن قيمة ما تتقاضاه تختلف بحسب طبيعة المعلومة، إذ تبدأ الأسعار من نحو 1.60 دولار للأخبار البسيطة، بينما تصل إلى مبالغ أكبر مقابل الأسرار الحساسة. واستشهدت بقصة رجل زعمت أنه كان يخون زوجته أثناء سفرها، مشيرة إلى أنها حصلت على نحو 224 دولاراً مقابل التزامها الصمت بشأن الأمر.

وقالت ميريام إن بعض الأشخاص يدفعون لها أيضاً مقابل الحفاظ على أسرارهم بعيداً عن شركائهم وأفراد عائلاتهم، مؤكدة حرصها على الاحتفاظ بما تعتبره أدلة تدعم المعلومات التي تجمعها.

وخلال المقابلة، عرضت ميريام لوحة تضم صوراً ومواد قالت إنها توثق بعض القصص التي جمعتها، من بينها ما وصفته بأدلة على علاقات خارج إطار الزواج.

كما كشفت عن حصالة كبيرة تضم عملات وأوراقاً نقدية، زاعمة أنها تمثل ما تجنيه عادةً خلال أسبوع من هذا النشاط. ولا تقتصر مصادر معلوماتها على محيط منزلها، إذ تستغل أيضاً تجمعاتها مع الأصدقاء للعب ألعاب الطاولة في منزلها الثاني لتبادل آخر أخبار الحي.

وتقول ميريام إن نشاطها تحول إلى ما هو أبعد من مصدر دخل شخصي، معتبرة أنه قد يفتح فرصاً لآخرين في مجتمعها.

