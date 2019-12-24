لقطات مروعة لحمار وحشي ينقذ نفسه من تمساح ضخم ثم يموت

المصدر: ترجمة موقع الإمارات اليوم

نشر موقع صحيفة "صن" البريطانية، لقطات مروعة لحمار وحشي أثناء محاولته الهرب من فكي تمساح ضخم في كينيا.

وأظهرت الصور التي وصفتها الصحيفة بـ "المرعبة"، اللحظة التي خرج فيها الحمار الوحشي من الماء بعد أن أنقذ نفسه وتمكن من الهروب من التمساح.

وكان التمساح قد تمكن قبل هروب الحمار الوحشي من إصابته وتمزيق أحشائه الداخلية.

حيث أظهرت الصور، التي تم التقاطها في محمية ماساي مارا الوطنية في غرب كينيا، خروج الأحشاء الداخلية للحمار الوحشي والدماء تسيل منه وهو خارج من الماء مسرعا بعد محاولة ناجحة بتخليص نفسه من التمساح.

وفي وقت لاحق، شوهد الحمار الوحشي وهو يسقط من على ضفة نهر شديدة الانحدار قبل الانهيار والموت إذ أن إصابته كانت بليغة جدا.