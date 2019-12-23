قائمة بأكثر المناطق السياحية شعبية في 2019 بحسب "TripAdvisor"

المصدر: ترجمة موقع الإمارات اليوم

كشف موقع "TripAdvisor" عن أكثر معالم الجذب السياحي التي تم حجزها عام 2019 عن طريق الموقع.

وتم إنتاج القائمة بعد تحليل 250 ألف رحلة تم حجزها في موقع السفر.

واحتل مدرج كولوسيوم روما في إيطاليا المرتبة الألى، فيما جاء متحف اللوفر في المرتبة الثانية يليه متاحف الفاتيكان.

وجاء تمثال الحرية في نيويورك في المركز الرابع بينما احتل برج إيفل المرتبة الخامسة.

وفيما يلي تفاصيل أوفى عن القائمة:

1- الكولوسيوم، روما

2. متحف اللوفر، باريس

3. متاحف الفاتيكان

4. تمثال الحرية، نيويورك

5. برج إيفل، باريس

6. ساجرادا فاميليا، برشلونة

7. الحي الفرنسي، نيو أورليانز

8. آن فرانك هاوس ، أمستردام

9. Skydeck - برج ويليس ، شيكاغو

10. ساحة سان ماركو، البندقية