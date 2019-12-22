سيدة تقتحم حفل زفاف.. تصفع العروس وتقول للعريس: "أنا أحبك"

المصدر: ترجمة موقع الإمارات اليوم

نشر موقع صحيفة "ديلي ميل" البريطانية مقطع فيديو، تداوله بدورهم نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، لسيدة اقتحمت حفل زفاف لتبدأ موجة من الصراخ الهيستيري، لمنع العريس من الزواج.

وحدث هذا أثناء إقامة حفل زفاف تقليدي في ميكسيكو سيتي في المكسيك، حيث اقتحمت السيدة الحفل لتبدأ بالصراخ طالبة من العريس بأن لايتزوج.

وتُظهر لقطات الفيديو السيدة، التي لم يذكر اسمها، وهي تقتحم قاعة الزفاف وتصرخ: "ريتشارد لا يمكنك الزواج.. أحبك، لا يمكنك الزواج".

كما أظهر المقطع المصور الذي تم تداوله الفوضى التي تسببت بها السيدة، لتقوم بعدها بالاقتراب من العروسين موجهة ضربة للعروس محاولة بذلك صفعها، ما دعا بعض الأشخاص الموجودين لإبعادها.

واسترت السيدة بالصراخ، حتى طالب العريس بإخراجها من القاعة.