خطأ شائع يرتكبه المسافرون قد يفقدهم أمتعتهم

المصدر: متابعة موقع الإمارت اليوم

يواجه العديد من المسافرين مشكلة ضياع أمتعتهم، وهو ما يمكن اعتباره بداية محبطة لعطلة كان مخططا لها أن تكون ممتعة.

وغالبا ما يلقى باللوم على شركات الطيران عند وقوع مثل هذه الحوادث، بينما قد نكون نحن السبب وراء هذا الضياع، بسبب إهمال بسيط للغاية لكنه شائع. بحسب صحيفة "ميرور" البريطانية.

وكشف أحد خبراء السفر، أن خطأ يرتكبه المسافرون ينتج عنه نقل حقائبهم إلى الوجهة الخطأ أو فقدان أمتعتهم تماما بعد تسجيل الوصول.

وأشار الخبير إلى أن هذا الخطأ يتمثل في عادة سيئة يتبعها الكثير من المسافرين، وهي عدم إزالة علامات الأمتعة القديمة الملصقة بالحقائب، والتي عادة ما تكون ملفوفة حول المقابض أو عالقة في جوانب الحقائب.

وتحتوي هذه الملصقات على تفاصيل حول المكان الذي ينبغي إرسال الأمتعة إليه، وتركها على الحقائب قد يسبب إرباكا، وفقا لموقع News.com.au.

وأوضح خبير السفر عبر موقع Reddit الشهير، أن عدم إزالة الملصقات القديمة يعيق عملية معالجة المعلومات الخاصة بالمسافر وقد يتسبب بضياع الحقائب أو وصولها إلى وجهة خاطئة، قائلا: "أرى ذلك يحدث طوال الوقت".

وينصح الخبير بالتقاط صورة للحقائب قبل التسجيل في المطار، حيث سيكون من السهل على الموظفين العثور على الأمتعة الضائعة بما أن التفاصيل حولها ستكون واضحة بما فيه الكفاية لتحديدها ولفهم سبب اختفائها.