وصول 10 آلاف حقيبة شتوية مقدمة من وقف "سعيد بن زايد" إلى العريش تمهيداً لإدخالها إلى غزة

وصلت إلى مدينة العريش بجمهورية مصر العربية مساعدات مقدمة من وقف الشيخ سعيد بن زايد آل نهيان، طيب الله ثراه، تضم 10 آلاف حقيبة شتوية تحتوي على 70 ألف قطعة ملابس ومستلزمات تدفئة، تمهيداً لإدخالها إلى قطاع غزة، ضمن مبادرة "كسوة الشتاء" التي أطلقتها عملية "الفارس الشهم 3" لدعم الأشقاء الفلسطينيين ومساعدتهم على مواجهة ظروف الشتاء القاسية.

وتأتي هذه المساعدات في إطار مبادرة تستهدف مليون مستفيد في قطاع غزة، لتوفير الاحتياجات الشتوية الأساسية للأسر الفلسطينية والتخفيف من معاناتها في ظل الظروف الإنسانية الصعبة.

ويعمل فريق عملية "الفارس الشهم 3" في المركز اللوجستي للمساعدات الإنسانية الإماراتية بمدينة العريش على تنسيق تجهيز المساعدات وتحريكها إلى قطاع غزة، ضمن منظومة عمل متكاملة تدعم استمرارية تدفق المساعدات الإنسانية ووصولها إلى مستحقيها.

وكانت الحقائب قد جرى تجهيزها خلال فعالية نظمت في جامعة محمد بن زايد للعلوم الإنسانية، بمشاركة طلابية ومجتمعية واسعة من المتطوعين، بما يجسد قيم التكافل والعطاء وتضافر جهود المؤسسات الإنسانية والتعليمية وأفراد المجتمع لدعم الأشقاء الفلسطينيين.

وتعكس مساهمة وقف الشيخ سعيد بن زايد آل نهيان في مبادرة "كسوة الشتاء" نهج دولة الإمارات الراسخ في إغاثة المتضررين ونجدة المحتاجين، ومواصلة تقديم الدعم الإنساني للأشقاء الفلسطينيين بما يلبي احتياجاتهم الأساسية ويخفف من معاناتهم.