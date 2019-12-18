علامات في الوجه تدل على سرطان الرئة

المصدر: ترجمة موقع الإمارات اليوم

كشفت دراسات كثيرة عن أعراض لسرطان الرئة توجب على المصاب بها مراجعة الطبيب على الفور، ومنها سعال مصحوب بالدم، وصعوبة التنفس، والتعب غير المبرر، وفقدان الوزن، وألم عند التنفس أو السعال. لكن هذه الدراسات لم تكشف عن مظهر مريب في الوجه قد يكون عارضاً لهذا المرض الفتاك.

موقع "لونج كانسر" الطبي يؤكد أن سرطان الرئة يسبب تورما في الوجه والرقبة، ويظهر ذلك جلياً عندما يضغط الورم على الوريد الذي يمتد من الرأس إلى القلب، في ما يعرف بانسداد الوريد الأجوف العلوي، الذي ينقل الدم من الرأس والذراعين إلى القلب.

ويقول الموقع إن هذا الشكل من الأعراض غالبا ما يكون بسبب الإصابة بالسرطان، مثل سرطان الرئة، أو الثدي، أو الغدد الليمفاوية، أو الخصية، أو سرطان الغدة الدرقية، ويمكن أن يحدث لسبب غير سرطاني، مثل التهابات الرئة.

ويصاحب هذه الأعرض ظهور الدوار والصداع، والاضطرابات البصرية، والإغماء، واحمرار في الوجه. وقد تتطور الأعراض تدريجياً، فتكون على شكل تورم حول العين عند الصباح فور الاستيقاظ من النوم.