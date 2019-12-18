محكمة هندية تنظر في قضية اغتصاب جماعي منذ 7 سنوات

المصدر: موقع الإمارات اليوم

تواصل المحكمة الهندية العليا النظر في حكم إعدام أربعة مدانين بقضية اغتصاب جماعي حدثت في مدينة دلهي عام 2012، فيما يواصل المحكومون تقديم التماسات إلى المحكمة حتى اليوم.

وتتعلق تفاصيل القضية بفتاة تدعى جيوتي سينج، كانت تبلغ حينها 23 عاماً، تعرضت للاغتصاب على يد خمسة رجال، وقاصر، في حافلة متحركة ليلة السادس عشر من ديسمبر 2012. وتوفيت بعد أسبوعين تقريباً في مستشفى في سنغافورة.

ومازال والدا الفتاة الضحية يطالبون بمعاقبة المدانين في مراسم إحياء ذكرى الجريمة السابعة، التي هزت الهند والعالم، وتصادف هذه الأيام.

وبحسب وكالة الأنباء الألمانية، فإن من بين الستة المدانين جرى العثور على واحد متوفٍ في زنزانته، بينما جرى الإفراج عن القاصر في عام 2015، بعد قضاء ثلاث سنوات في مؤسسة إصلاحية.

وأصدرت إحدى المحاكم أحكاماً بالإعدام بحق الأربعة المدانين في سبتمبر 2013، وهو ما أكدته المحكمة العليا الهندية.

ولم يتبقّ أمام المدانين حالياً، بعد سبع سنوات كاملة، سوى المسار القضائي الأخير برفع التماس في المحكمة العليا الهندية. وإذا ما تم رفض الالتماس يمكنهم اللجوء لرئيس الهند بالتماس بالعفو لخفض عقوبة الإعدام.

وقال المحامي، إيه بي سينج، الذي يمثل المدان أكشاي كومار الذي تم رفض التماسه، اليوم الأربعاء: «لدينا مهلة تصل إلى أسبوع لاستنفاد كل المسارات القانونية الممكنة».

ورغم القوانين والإجراءات الأكثر صرامة لزيادة الأمن للنساء منذ جريمة الاغتصاب الجماعي التي وقعت في دلهي، مازال يتم الإبلاغ عن عدد مرتفع من مثل هذه الجرائم في الهند.