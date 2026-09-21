رئيس وزراء الهند يُعزّي محمد بن راشد في وفاة أحمد بن راشد آل مكتوم

عبر رئيس وزراء الهند ناريندرا مودي، عن حزنه العميق لوفاة الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم.

وقال مودي في تدوينة على حسابه في منصة "إكس" باللغة العربية: "أشعر بحزن عميق لوفاة سمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم؛ وستظل جهوده في خدمة المجتمع محط تقدير الأجيال القادمة. أتقدم بخالص التعازي إلى الأسرة الحاكمة وشعب دبي، داعياً الله أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته".