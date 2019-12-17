فوائد تناول الفلفل الحار 4 مرات أسبوعياً

المصدر: ترجمة موقع الإمارات اليوم

قال علماء إن تناول الفلفل الحار أربع مرات في الأسبوع قد يقلل من خطر الوفاة بسبب نوبة قلبية، وفقا لما جاء في موقع "ديلي ميل" البريطاني.

وتتبع الباحثون النظام الغذائي لما يقرب من 23 ألف متطوع لمدة 8 سنوات، حيث أظهرت النتائج أن البالغين الذين يتناولون الفلفل الحار بشكل متكرر، كانوا أقل عرضة للوفاة بسبب النوبات القلبية

ووفقا للأكاديميين الإيطاليين الذين شاركوا في الدراسة، كان احتمال الوفاة بنوبة قلبية أقل بنسبة 40 في المائة.

ووجد الخبراء أن الفلفل الحار كان مفيدا لصحة القلب لدى المتطوعين الذين لا يتبعون نظاما غذائيا صحيا.

ويعتقد الباحثون أن مادة الكابسيسين وهي المركب النشط في الفلفل الحار والتي تعمل كمضاد التهاب أيضا، كان السبب في ذلك.