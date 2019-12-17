طفلة تنقذ حياة والدتها بفضل "اليوتيوب"

المصدر: ترجمة موقع الإمارات اليوم

أنقذت طفلة في السابعة والدتها بإجراء عملية إنعاش قلبي لها، بعد أن تعلمت إجراء ذلك من سلسلة فيديوهات شاهدتها على موقع يوتيوب.

وكانت الطفلة تشاهد فيلما عندما رأت والدتها 32 عاما، تعاني من نوبة تشنج انهارات على إثرها على الأرض، بحسب ما جاء في موقع "ميرور" البريطاني.

وعلى الفور قامت الطفلة بإلقاء كوب من الماء في وجه أمها "لمحاولة إيقاظها" قبل أن تقوم بعملية الإنعاش القلبي لها.

ثم حاولت فتح هاتف والدتها قبل أن تدرك أنها لا تحتاج إلى كلمة مرور أو بصمة للاتصال بالطوارئ.

بعد ذلك تم نقل الأم إلى المشفى حيث تم تشخيص حلاتها بالصرع.

وقالت الطفلة إنها تعلمت إجراء ذلك من خلال "اليوتيوب"، كما تطمح لأن تكون طبيبة عندما تكبر.