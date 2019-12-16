بالفيديو.. مليونير بريطاني يدفع حياته لمنع سرقة حقائبه أمام أفخم فندق في بيونس آيرس

المصدر: ترجمة موقع الإمارات اليوم

قتل لصان مسلحان المليونير البريطاني Matthew Gibbard البالغ 50 سنة، بعد أن تعقباه على دراجة نارية من المطار في الأرجنتين إلى فندق Faena الأفخم في بيونس آيرس ، حيث وصل السبت وبرفقته ابن زوجته ستيفان زون "28 عاما" والذي أصيب أيضا بطلق ناري في الحادث.

وتظهر لقطات لكاميرا المراقبة جيبارد وهو يتصدى للصين حاول أحدهما انتزاع حقيبة كانت في يده، فبرز ابن زوجته ليدافع عنه، فطرحه اللص أرضا وبدأت معركة بالأيدي دامت أقل من دقيقة، انتهت بمقتل جيبارد وإصابة ابن زوجته برصاصة في رجله، ثم لاذ اللصان بالفرار على دراجة نارية.

ونقلت سيارة الإسعاف المليونير ماثيو جيبارد وابن زوجته الى المستشفى إلا أن جيبارد فارق الحياة خلال تلقيه العلاج فيما ربيبه لا يزال في العناية المركزة ويعاني من إصابة رجله.

يذكر أن المليونير ماثيو جيبارد، يشرف في لندن على شركة Tingdene المملوكة لعائلته، والعاملة في حقل العقارات.