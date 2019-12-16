طفل في الرابعة ينقذ حياة اخته الصغيرة بالإسعافات الأولية

المصدر: ترجمة موقع الإمارات اليوم

أنقذ صبي عمره أربع سنوات حياة أخته الصغيرة بعد أن تعلم الإسعافات الأولية في مرحلة رياض الأطفال.

وكان الصبي مع اخته البالغة من العمر عامين عندما لاحظ أنها كانت تختنق بقطعة نقود معدنية في منزلهما في كامبريدج.

وبفضل المهارات التي تعلمها، أدرك أنها كانت في خطر وتمكن من مناداة والده والحصول على المساعدة.

وعلى الرغم من خوفه، علم الطفل أنه يحتاج إلى شخص بالغ حتى يتمكن من التربيت على الظهر لتحريك العملة المعدنية في حلق اخته، لذلك نبه والده.

وقال الطفل في تعليق على الحادثة: "لقد ربت على ظهر أختي لأنني أردت أن تكون على ما يرام وتذكرت ذلك من صفي في الإسعافات الأولية.