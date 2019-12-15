إجراء بسيط يؤدي إلى فقدان حقائب السفر أو وصولها للوجهة الخاطئة

المصدر: ترجمة موقع الإمارات اليوم

كشف أحد خبراء السفر أن المسافرين يرتكبون خطأ فادحا غالبا ما ينتج عنه نقل الحقائب إلى الوجهة الخطأ أو فقدانها تماما بعد الوصول إلى الوجهة، وفقا لما جاء في موقع "ميرور" البريطاني.

حيث يقوم العديد من المسافرين بإبقاء علامات الأمتعة القديمة، والتي عادة ما تكون ملفوفة حول المقابض أو عالقة على جانب الحقيبة.

وعلى الرغم من أن عملية إزالتها صعبة في كثير من الأحيان، إلا أنها تحتوي على تفاصيل حول المكان الذي ينبغي إرسال أمتعتنا إليه وتركها على الحقائب لدينا قد تؤدي إلى الارباك لدى موظفي المطار وكذلك ماسحات حزام النقل.

وبعد إزالة العلامات السابقة، ينصح بالتقاط صورة للحقيبة قبل تسجيل الوصول للمطار، حيث سيكون من الأسهل على الموظفين العثور عليها إذا كانوا يعرفون ما يبحثون عنه.