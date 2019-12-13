وفاة شاب بحادث سيارة دار محركها بالخطأ بجهاز تحكم عن بعد

المصدر: ترجمة موقع الإمارات اليوم

توفي رجل 21 عاما، في نيويورك، بعد أن سحق بسيارة بدأ محركها بالعمل بطريق الخطأ بواسطة جهاز تحكم عن بعد، بحسب ما جاء في موقع "ميرور" البريطاني.

وكان الشاب واقفا بين سيارتين متوقفتين، حيث تدحرجت السيارة باتجاهه، بعد أن ضغط مالكها زر التشغيل عن بُعد.

وحاول المارة دفع المركبتين عن بعضهما، إلا أن ساقيه سُحقتا بين السيارتين.

ووفقا لإدارة شرطة نيويورك، نُقل الشاب إلى المشفى مصابا بجروح خطيرة في جذعه وساقيه، وتوفي متأثراً بجراحه.

من جهتها قالت متحدثة من شركة "تويوتا"، أن محرك سيارة ليكزس بدأ بجهاز تحكم عن بعد، وهي ميزة لا يدعمها هذا الطراز من سيارات لكزس، الأمر الذي يشير إلى ان المالك أجرى تعديلا على نظام سيارته.