"زخة شهب التوأميات" في سماء المنطقة العربية خلال الليلتين القادمتين

المصدر: أبوظبي - وام

تشهد سماء المنطقة العربية خلال الليلتين القادمتين زخة شهب التوأميات والتي تعتبر من أفضل زخات الشهب وتحدث كل عام يوم 14 ديسمبر.

وأكد مدير مركز الفلك الدولي عضو منظمة الشهب الدولية المهندس محمد شوكت عودة أن شهب زخة التوأميات بطيئة مما يجعلها تظهر لفترة أطول من الزمن حيث تبلغ سرعة شهب التوأميات 35 كيلومتراً في الثانية وقد سميت زخة شهب التوأميات بهذا الاسم لأن جميع شهبها تبدو منطلقة من نقطة وهمية موجودة في مجموعة التوأمين وسبب هذه الشهب هو كويكب اسمه "فيثون" ويتصرف هذا الكويكب مثل المذنبات أحيانا فتنفلت منه حبيبات غبارية تبقى سابحة في مداره والبعض يرى أن هذا الكويكب هو في الحقيقة نواة لمذنب قديم وعندما تقترب الأرض من مدار الكويكب كل عام يوم 14 ديسمبر تنجذب هذه الحبيبات الغبارية نحو الأرض وتدخل الغلاف الجوي فتحترق وتؤين الغلاف الجوي مكونة الشهب التي نراها.

واشار الى أن شهب التوأميات تظهر كل عام بين 4 و 17 ديسمبر وتصل الذروة يوم 14 ديسمبر وفي هذا العام ستحدث الذروة يوم السبت 14 ديسمبر ما بين الساعة 02 إلى الساعة 23 بتوقيت غرينتش وهذا يجعل كلا الليلتين ليلة الجمعة على السبت بالإضافة إلى ليلة السبت على الأحد مناسبتين لمشاهدة ذروة زخة الشهب هذه وتبلغ عدد شهب التوأميات وقت الذروة حوالي 120 شهاباً في الساعة ولكن هذا الرقم لا يمكن رؤيته إلا من مكان مظلم تماما بعيد عن إضاءة المدن وذلك لفترة وجيزة قرب وقت الذروة ومن المناطق التي تكون فيها مجموعة التوأمين عالية في الأفق ..أما في حالة الرصد من داخل المدينة فلا يتوقع رؤية أكثر من عشر شهب في الساعة في أفضل الأحوال ولكن بسبب وجود القمر هذه السنة بجانب نقطة الإشعاع فالتوقعات تشير إلى أن عدد الشهب المتوقع رؤيته من مكان مظلم ومناسب يقارب العشرين شهابا في الساعة وقت الذروة فقط.

وأوضح أنه على المهتمين برؤية هذه الشهب الرصد من مكان مظلم والنظر إلى السماء ابتداء من حوالي الساعة العاشرة مساء وتزداد الشهب بمرور الوقت، إلا أنها تزداد بشكل ملحوظ بعد منتصف الليل وبالاقتراب من موعد الفجر وكذلك يكون عدد الشهب أكبر كلما كان الراصد أقرب من موعد الذروة.

ولفت إلى أنه خلافا لمعظم زخات الشهب الأخرى فإن نشاط شهب التوأميات ليس متماثلا قبل وبعد الذروة فنشاط الشهب يتصاعد بشكل بطيء قبل الذروة ولكنه ينخفض بشكل سريع بعدها وبالتالي تشهد الليالي قبل الذروة نشاطا مميزا من الشهب أيضا فقبل يومين من الذروة يكون عدد الشهب في الساعة يساوي ربع عدد الشهب في الساعة يوم الذروة وقبل الذروة بيوم يكون عدد الشهب في الساعة نصف عدد الشهب في الساعة يوم الذروة ..أما أول يوم بعد الذروة فيكون عدد الشهب في الساعة ربع عدد الشهب في الساعة يوم الذروة ومن مميزات شهب التوأميات أن عدد الشهب ذات اللمعان المتوسط منخفض فمعظم شهبها إما لامعة أو خافتة.