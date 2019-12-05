التوابل الـ6 "المعجزة" لجسم الإنسان

المصدر: ترجمة موقع الإمارات اليوم

كشف خبيرة تغذية عن خطوات بسيطة يمكن اتخاذها لتحسين صحة الأمعاء التي قد تضع حداً للأعراض المؤلمة مثل الانتفاخ والتشنج والغازات عن طريق إضافة بعض انواع النباتات العشبية إلى النظام الغذائي، وفقا لما جاء في موقع "ديلي ميل" البريطاني.

1- حبوب الشمرة: تحتوي العشبة على خواص يمكن أن تساعد في تهدئة الأمعاء.

كما يمكن أن تقلل من تقلصات الجهاز الهضمي والغازات والشعور بالنفخة لأنها لها تأثير مضاد للتشنج على بطانة المعدة.

2- الزنجبيل: يساعد في إصلاح الأنسجة في بطانة الأمعاء، ويفيد في حالات التهاب القولون.

3- النعناع: يستخدم النعناع في علاج المغص عند الأطفال، وانتفاخ البطن، والإسهال، وعسر الهضم، والغثيان، والتقيؤ، وغثيان الصباح.

4- الكركم: يعرف الكركم بطعمه اللاذع، ويساعد في تقليل الانتفاخ وكذلك دعم وظائف الكبد.

5- الكراويا: تعالج الكراويا مشاكل الهضم مثل الغازات أو تقلصات المعدة وتخفيف الإمساك.

6- الشبت: يستخدم كمسكن طبيعي ويقوم بقتل البكتيريا الهضمية السلبية.