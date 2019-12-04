كيف نعت الفنانة إليسا "شعبولا"

المصدر: مروة سليم - دبي

نعت الفنانة اللبنانية إلیسا، الفنان المصري الشعبي شعبان عبد الرحیم، عبر حسابها على موقع التواصل الإجتماعي "تويتر"، قائلة "الله يرحم شعبان عبد الرحيم، ظاھرة فريدة وشخص كلو طاقة وخفة دم".

وعبرت اليسا عن حزنها لرحيله وتقدمت بالتعزية لأهله ولبلده مصر.

واختتمت تغريدتها بهاشتاغ "أنا بكره إسرائیل"، والتي تعتبر من أشهر أغاني الفنان الراحل والذي حقق بعد أدائها شهرة واسعة محلياً وعربياً.

وكان الفنان الذي اشتهر بـ"شعبولا"، قد توفي أمس عن عمر يناهز 62 عاماً في مستشفى المعادي العسكري بالقاهرة.

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