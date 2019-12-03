تشييع جثمان شعبان عبدالرحيم بمشاركة شعبية واسعة

المصدر: مروة سليم - دبي

شُيعت بعد عصر اليوم بمشاركة شعبية واسعة، جنازة الفنان المصري شعبان عبدالرحيم من مسجد السيدة نفيسة بوسط القاهرة.

وكان في مقدمة الحضور نقيب الفنانين أشرف زكي، والفنان الشعبي عبدالباسط حمودة، والمطرب محمود الليثي، ومجموعة كبيرة من اقارب الفنان الراحل.

من جانبها ذكرت صحيفة "الشروق" المصرية، إنصديق الراحل الفنان عبدالباسط حمودة قال "خبر وفاة صديق عمري شعبان عبدالرحيم كان بمثابة صدمة كبيرة جداً بالنسبة لي فهو من أطيب الفنانين الذين عرفتهم طوال حياتي، وكان يعشق الفن والغناء لدرجة كبيرة".

وتوفي شعبان عبدالرحيم في ساعة مبكرة من صباح اليوم، بعد تعرضه لوعكة صحية، ومن المقرر دفن الجثمان بمقابر الأسرة بميت حلفا بالقليوبية.



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