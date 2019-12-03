تعرف إلى اسم ومهنة شعبان عبدالرحيم الحقيقيين

المصدر: مروة سليم - دبي

تصدر خبر وفاة الفنان المصري شعبان عبدالرحيم الصحف الإلكترونية المصرية والعربية ومواقع التواصل الإجتماعي بعد اعلان وفاته في صباح اليوم بعد صراع مع المرض عن عمر يناهز الـ62 عاماً.

وكان الراحل قد حظى بشهرة واسعة بعد اطلاق أغنيته "أنا بكره إسرائيل"، التي استوحاها شعبان من أحداث الانتفاضة الفلسطينية والتي أثارت ردود فعل كبيرة محلياً وعربياً.

وكان الراحل قد ظهر في العديد من اللقاءات التلفزيونية والتي أوضح من خلالها أنه قبل أن يتجه لاحتراف كان يعمل كـ"مكوجي" لأعوام طويلة، وكان يغني فقط في حفلات زفاف أقاربه حتى استمع لصوته صاحب محل شرائط "كاسيت"، وقرر أن ينتج ألبوم له مقابل إعطائه 100 جنيه مصري فقط.

وعن اختيار اسمه الفني "شعبان عبدالرحيم"، كان الراحل قد أوضح انه اختار اسم شعبان لأنه ولد في شهر شعبان ولكن اسمه الحقيقي هو "قاسم".

تشييع جثمان شعبان عبدالرحيم بمشاركة شعبية واسعة

تعرف إلى تفاصيل وفاة الفنان شعبان عبدالرحيم