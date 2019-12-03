وفاة الفنان المصري شعبان عبدالرحيم

المصدر: مروة سليم - دبي

توفي الفنان المصري الشعبي، شعبان عبدالرحيم، حسبما أكدت وسائل إعلام مصرية.

وأكّد نجل الفنان شعبان عبدالرحيم، لصحيفة صدى البلد المصرية، وفاة والده عن عمر يناهز 62 عاماً، في مستشفى المعادي العسكري.

من جانبهاـ أوردت صحيفة الفجر المصرية أنها تواصلت مع الشاعر إسلام خليل وأكد وفاته، وسيتم الاعلان عن تفاصيل الجنازة والعزاء بعد قليل.

يشار إلى أن عبدالرحيم كان قد أحيا إحدى الحفلات بالمملكة العربية السعودية، ضمن حفلات ليالي المحروسة بموسم الرياض، قبل أيام، حيث أحيا حفله وهو جالس على كرسي متحرك، نظراً لإصابته بمشكلة في العظام.

فيما أوضح الفنان الشعبي شعبان عبدالرحيم حينها سبب جلوسه على كرسي متحرك أن قدمه مكسورة منذ شهر، بسبب انزلاقه على الأرض في المنزل، ما تسبب في كسر بقدمه وتركيب شرائح فيها.