111 دولة في المنظمة العالمية للاقتصاد الأخضر خلال 2027

كشف المدير العام للمنظمة العالمية للاقتصاد الأخضر، عبدالرحيم سلطان، أن عدد الدول الأعضاء في المنظمة يبلغ حالياً 96 دولة، متوقعاً انضمام نحو 15 دولة جديدة مع بداية العام المقبل، ليرتفع العدد إلى 111 دولة خلال عام 2027.

وأوضح سلطان، في تصريحات على هامش القمة العالمية للاقتصاد الأخضر 2026، أن المنظمة شهدت تحولاً في استراتيجية عملها، من التركيز على حملات التوعية ونشر الثقافة البيئية إلى الانتقال نحو العمل الميداني والتنفيذي، ودراسة احتياجات الدول الأعضاء وتطوير مشاريع تستجيب لمتطلباتها البيئية والتنموية.

وقال إن آلية الانضمام تتضمن إجراء «دراسة تقييم الاحتياجات» لكل دولة، بهدف تحديد أولوياتها ومتطلباتها بدقة، ومن ثم صياغة مشاريع الاقتصاد الأخضر وتنفيذها بما يتناسب مع احتياجاتها المحلية.

وفي ما يتعلق بتمويل المشاريع، أشار سلطان إلى أن دور المنظمة يركز على بناء القدرات وتبادل الخبرات وتيسير الوصول إلى قنوات التمويل، من خلال إقامة شراكات استراتيجية مع الجهات المانحة والممولة.

وأضاف أن المنظمة درّبت خلال العام الجاري أكثر من 6000 مسؤول حكومي، ومن العاملين في القطاع الخاص حول العالم، على تنفيذ مشاريع الاستدامة، في إطار جهودها لتعزيز الخبرات اللازمة لدعم التحول نحو الاقتصاد الأخضر.

وعلى صعيد التعاون الدولي، لفت إلى أن المنظمة تعمل بشكل وثيق مع أكثر من 20 منظمة دولية، إلى جانب وكالات الأمم المتحدة والجامعات ومؤسسات التعليم العالي، بهدف تنسيق الجهود ودعم تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وأكد سلطان أن انضمام الدول إلى المنظمة يرتبط بالتزامها بمواثيق الاقتصاد الأخضر والبيئة والمجتمع، بما يدعم التحول العالمي نحو اقتصاد منخفض الانبعاثات، مشيراً إلى أن المنظمة تعمل مع الدول الأعضاء على تطوير التشريعات اللازمة لتهيئة بيئة مناسبة لاستثمارات القطاع الخاص.