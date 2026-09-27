مشاركة رسمية ومجتمعية كبيرة في «جسر أحمد بن راشد الإنساني»

شهدت مبادرة «جسر أحمد بن راشد الإنساني» التي نظمتها مؤسسة مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية، أمس، بالتعاون مع عملية «الفارس الشهم 3» في قاعة زعبيل 2 بمركز دبي التجاري العالمي، مشاركة رسمية ومجتمعية كبيرة من مختلف المؤسسات الحكومية والخاصة ومتطوعين من المواطنين والمقيمين أسهموا في تنظيم وتعبئة المساعدات.

وأكد المشاركون في الحملة، أن هذه المبادرة تأتي تخليداً لذكرى الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، رحمه الله، وتعبيراً عن قيم الوفاء والعطاء التي تتميز بها دولة الإمارات، مشيرين إلى أن التكاتف الشعبي والمؤسسي الذي شهدته الفعالية يعكس أصالة العمل الإنساني في الإمارات واستمرار الدعم الإماراتي للأشقاء في فلسطين.

وأثنى عدد من المشاركين والمسؤولين على هذه المبادرة الإنسانية، مؤكدين أن العمل الإنساني في دولة الإمارات يتجاوز الشعارات إلى أفعال ميدانية تلامس احتياجات الأسر والأطفال والأيتام في غزة وتخفف من معاناتهم.

وتأتي المبادرة وفاءً وتخليداً لذكرى المغفور له الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، واستمراراً لمسيرته الحافلة في دعم الأعمال الخيرية والمشاريع المجتمعية ومدّ يد العون للمحتاجين.

وأشاد مشاركون ومتطوعون بالمناقب الإنسانية والتربوية للشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، مشيرين إلى دوره البارز ودعمه للشباب وللمؤسسات الرياضية والمجتمعية.

نهج راسخ

وقالت الشيخة شمسة بنت حشر آل مكتوم، عضو مجلس إدارة اتحاد الإمارات للكرة الطائرة، إن المبادرة ليست بالأمر الجديد على صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وحرمه سمو الشيخة هند بنت مكتوم بن جمعة آل مكتوم، وأبنائهما، مؤكدة أن هذه المبادرات تجسد نهجاً راسخاً في العطاء والعمل الإنساني.

وأعربت عن بالغ حزنها لوفاة الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، مؤكدة أن رحيله يمثل خسارة كبيرة لدولة الإمارات والرياضة الإماراتية، لاسيما نادي الوصل، الذي حظي منه بكل أنواع الدعم والمساندة، الأمر الذي ترك أثراً عميقاً في نفوس كل من عرفه وكان قريباً منه.

وقالت إن الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، كان يحظى بحضور ومكانة كبيرة في نفوس الجميع، مشيرة إلى أن الوفاء له واجب في حياته وبعد وفاته، تقديراً لما قدمه من دعم ومساندة، لاسيما للعنصر النسائي؛ إذ كان حريصاً على توفير مختلف احتياجاته ودعمه وتمكينه.

ودعت الله تعالى أن يتغمد الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم بواسع رحمته ومغفرته، وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يجزيه عن كل ما قدمه خير الجزاء، وأن يلهم أسرته وأهله ومحبيه وأسرة نادي الوصل وجماهيره الصبر والسلوان.

حضور وتفاعل

وقال مدير عام بلدية دبي، المهندس مروان أحمد بن غليطة، إن مشاركة البلدية في المبادرة تأتي تجسيداً لحرصها على الإسهام في دعم الجهود الإنسانية وإيصال المساعدات إلى المحتاجين في قطاع غزة.

وأعرب عن سعادته بالمشاركة الواسعة في هذه المبادرة، التي شهدت حضوراً وتفاعلاً من مختلف فئات المجتمع، من المواطنين والمقيمين والزوار، مؤكداً أن هذا التفاعل يعكس القيم الإنسانية الراسخة التي تتميز بها دولة الإمارات ومجتمعها.

وقال: «رحم الله الشيخ أحمد بن راشد وجعل الفردوس الأعلى مستقره»، مشيداً بدعمه للمبادرات الإنسانية.

وأضاف أن المشاركة المجتمعية الكبيرة في هذه الحملة تعكس روح العطاء والتكافل التي يتميز بها مجتمع دولة الإمارات.

رسالتان للمبادرة

من جانبه أكد رئيس مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة، عبدالله بن دميثان، أن دولة الإمارات تأسست على فعل الخير، وأن التكاتف الذي تشهده المبادرة يجسد نهجاً راسخاً غرسه الآباء المؤسسون والقادة في نفوس أبناء الدولة.

وقال إن مبادرة «جسر أحمد بن راشد الإنساني» تحمل رسالتين: الأولى رسالة وفاء لذكرى المغفور له الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، الذي كان محباً للخير ومساعدة الناس، والثانية رسالة عطاء للأشقاء في قطاع غزة من خلال توفير الملايين من الوجبات.

وأضاف أن ما يميز المبادرة التكاتف بين مختلف فئات المجتمع، أفراداً ومؤسسات حكومية وخاصة، مؤكداً حرص مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة على دعم المبادرات الإنسانية التي تشكل جسراً لإيصال المساعدة إلى المحتاجين في مختلف أنحاء العالم.

ووجّه رسالة إلى الأشقاء في غزة وقال «إن شعب الإمارات معكم، والخير مستمر دائماً إن شاء الله».

جسر جوي

من جانبه، أكد مدير عمليات الإغاثة الإماراتية في عملية «الفارس الشهم 3»، حمود العفاري، أن فعالية «جسر أحمد بن راشد الإنساني» تأتي وفاءً لذكرى المغفور له الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، وتجسيداً لقيم الخير والعطاء التي رسختها دولة الإمارات.

وقال إن الفعالية تعكس النهج الإنساني الثابت لدولة الإمارات، وحرص القيادة الرشيدة على الوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني الشقيق ومساندته في ظل الظروف الإنسانية الصعبة التي يمر بها.

وأوضح أن المساعدات ستنقل إلى المستفيدين عبر جسر جوي متواصل، إلى جانب النقل البحري الاستراتيجي، بما يعزز سرعة وكفاءة إيصال المساعدات، ويسهم في استدامة تدفق الإمدادات الإنسانية إلى قطاع غزة.

وأشار إلى أن دولة الإمارات واصلت، منذ انطلاق عملية «الفارس الشهم 3» في نوفمبر 2023، تقديم دعم إنساني متكامل شمل المساعدات الغذائية والطبية والإغاثية براً وبحراً وجواً، إلى جانب تنفيذ مبادرات نوعية في مجالات الأمن الغذائي وتوفير المياه ودعم القطاعين الصحي والتعليمي.

ولفت إلى الدور البارز للمؤسسات الخيرية والإنسانية والمتطوعين من مختلف فئات المجتمع في استدامة هذه الجهود وتعزيز أثرها الإنساني، مؤكداً أن فعالية «جسر أحمد بن راشد الإنساني» تمثل محطة جديدة في مسيرة العطاء الإماراتي، ورسالة إنسانية تؤكد استمرار جهود الدولة في دعم الأشقاء الفلسطينيين والتخفيف من معاناتهم.

سند للأشقاء

وقال مدير إدارة البرامج والمبادرات في مؤسسة «مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية»، الدكتور فوزان الخالدي، إن إطلاق مبادرة «جسر أحمد بن راشد الإنساني» يحمل رسالة إنسانية من دولة الإمارات إلى الشعب الفلسطيني، ويجسد استمرار نهج الدولة في دعم الأشقاء والوقوف إلى جانبهم في مختلف الظروف.

وأشار إلى أن هذه المبادرة تأتي تنفيذاً لما أكده صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، بأن دولة الإمارات ستبقى دائماً داعماً وسنداً للأشقاء وللشعب الفلسطيني.

إنسانية الإمارات

من جانبها، أعربت سفيرة دولة فلسطين لدى الدولة، عبير الرمحي، عن تقديرها لمبادرة «جسر أحمد بن راشد آل مكتوم الإنساني»، معتبرة أنها تأتي وفاءً لذكرى المغفور له الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، وتعكس عمق روابط المحبة والأخوة بين الشعبين الفلسطيني والإماراتي.

وأكدت أن قيم العطاء والتعاطف والتكافل تمثل نهجاً إماراتياً أصيلاً أرسى دعائمه المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، مشيرة إلى أن هذه القيم تتجسد اليوم في المبادرة وفي الجهود الإنسانية التي تبذلها دولة الإمارات على الأصعدة المختلفة.

وقالت إن الإنسانية في دولة الإمارات ليست شعاراً، وإنما عمل حقيقي وميداني يلامس أثره الأسر الفلسطينية والأطفال والأمهات والأيتام، معربة عن شكرها وتقديرها لدولة الإمارات وشعبها على ما يقدمونه من مساعدات إنسانية.

شمسة بنت حشر آل مكتوم:

. الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم كان يحظى بمكانة كبيرة في نفوس الجميع.

سفيرة فلسطين لدى الدولة:

. المبادرة تعكس روابط المحبة والأخوة بين الشعبين الفلسطيني والإماراتي.