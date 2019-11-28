ترامب يثير السخرية والجدل بصورة مركبة

المصدر: ترجمة موقع الإمارات اليوم

نشر الرئيس الأميركي دونالد ترامب صورة مركبة لوجهه على جسد بطل فيلم الملاكمة "روكي بالبوا" للممثل الأميركي سلفستر ستالون، بحسب ما جاء في موقع "ذا غارديان".

ونشر ترامب الصورة على حسابه في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"دون أي شرح يذكر أو تعليق.

وأثارت صورة الرئيس الأميركي سخرية المتابعين والمعلقين الذين وجدوا أنه تصرف طائش ولا يليق برئيس دولة.

ووجد البعض الآخر في صورة ترامب رسالة منه تحاكي قصة بطل الفيلم في جزئه الأول، والذي يصور خشية البطل من استبداله في مسابقة رياضية تنافسية.

ويكون البطل من أصول أميركية إيطالية من الطبقة العاملة، ويوظف شعوره بانعدام الأمن بتأكيد اعتزازه لينتصر على خصمه، في تلميح إلى أنه الخصم الأقوى في وجه محاولات عزله.