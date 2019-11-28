أبرز النشاطات والفعاليات في دبي احتفالاً باليوم الوطني

تقام في دبي مجموعة من الفعاليات والاحتفالات بمناسبة اليوم الوطني الـ48 للدولة، حيث تحتضن بعض الوجهات عروض ألعاب نارية وحفلات فنية.
وفيما يلي أبرز النشاطات والاحتفالات بهذه المناسبة المميّزة:
أروع العروض المبهرة
تستضيف دبي هذا العام مجموعة متنوّعة من عروض الألعاب النارية في عدد من الوجهات وهي: السيف و"لا مير" و"ذا بييتش" ودبي فستيفال سيتي والقرية العالمية و"ذي بوينت".
التاريخ: 1 - 2 ديسمبر
السيف (8 مساءً).
"لا مير" (8:30 مساءً).
"ذا بييتش" (9 مساءً).
2 ديسمبر:
"ذي بوينت" (8 مساءً).
القرية العالمية (9 مساءً).
حفلات موسيقية مجّانية
يحيي عددٌ من أبرز النجوم في العالم العربي حفلاتٍ خاصة باليوم الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة، في "لا مير" وفي القرية العالمية.
- الفنان الإماراتي عيضة المنهالي في 29 نوفمبر في "لا مير".
- حفل يجمع النجمة بلقيس فتحي والنجم الكويتي عيسى المرزوق في 1 ديسمبر.
- 2 ديسمبر، فيحيي النجم حسين الجسمي حفلاً في "لا مير" وحمد العامري الساعة 9 مساءً.
عروض على واجهة برج خليفة
التاريخ: 2 ديسمبر
يحتفل برج خليفة باليوم الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة في 2 ديسمبر، حيث سيتم عرض علم دولة الإمارات على البرج مساءً، فيما يستمتع الزوار بعروضٍ نافورة دبي الراقصة.