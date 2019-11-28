    أبرز النشاطات والفعاليات في دبي احتفالاً باليوم الوطني

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    • متابعة موقع الإمارات اليوم
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    تقام في دبي مجموعة من الفعاليات والاحتفالات بمناسبة اليوم الوطني الـ48 للدولة، حيث تحتضن بعض الوجهات عروض ألعاب نارية وحفلات فنية.

    وفيما يلي أبرز النشاطات والاحتفالات بهذه المناسبة المميّزة:

    أروع العروض المبهرة

    تستضيف دبي هذا العام مجموعة متنوّعة من عروض الألعاب النارية في عدد من الوجهات وهي: السيف و"لا مير" و"ذا بييتش" ودبي فستيفال سيتي والقرية العالمية و"ذي بوينت".

    التاريخ: 1 - 2 ديسمبر

    السيف (8 مساءً).

    "لا مير" (8:30 مساءً).

    "ذا بييتش" (9 مساءً).

    2 ديسمبر:

    "ذي بوينت" (8 مساءً).

    القرية العالمية (9 مساءً).

    حفلات موسيقية مجّانية

    يحيي عددٌ من أبرز النجوم في العالم العربي حفلاتٍ خاصة باليوم الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة، في "لا مير" وفي القرية العالمية.

    - الفنان الإماراتي عيضة المنهالي في 29 نوفمبر في "لا مير".

    - حفل يجمع النجمة بلقيس فتحي والنجم الكويتي عيسى المرزوق في 1 ديسمبر.

    - 2 ديسمبر، فيحيي النجم حسين الجسمي حفلاً في "لا مير" وحمد العامري الساعة 9 مساءً.

    عروض على واجهة برج خليفة

    التاريخ: 2 ديسمبر

    يحتفل برج خليفة باليوم الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة في 2 ديسمبر، حيث سيتم عرض علم دولة الإمارات على البرج مساءً، فيما يستمتع الزوار بعروضٍ نافورة دبي الراقصة.

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