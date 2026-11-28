موقع الإمارات اليوم - دبي

أعلن مركز النقل المتكامل (أبوظبي للتنقل)، التابع لدائرة البلديات والنقل، عن منع دخول المركبات الثقيلة وحافلات نقل العمال إلى جزيرة أبوظبي، بما في ذلك المركبات الحاصلة على تصاريح خاصة، وذلك خلال الأوقات التالية:

- يوم الأحد 29 نوفمبر: من الساعة 5:00 صباحاً حتى الساعة 2:00 ظهراً.

- يوم الثلاثاء 1 ديسمبر: من الساعة 3:00 مساءً حتى الساعة 11:59 مساءً.

- يوم الأربعاء 2 ديسمبر: من الساعة 5:00 صباحاً حتى الساعة 11:59 مساءً.

واستثنى المركز مركبات الدعم اللوجستية وشركات النظافة العامة، بحسب منشور على صفحته الرسمية بمنصة (إكس).