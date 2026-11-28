أبوظبي - الإمارات اليوم

أعلنت شرطة أبوظبي، اليوم السبت، مواقع إقامة عروض الألعاب النارية في الإمارة تزامناً مع احتفالات الدولة بعيد الاتحاد الـ55 من 28 نوفمبر ولغاية 2 ديسمبر.

وقالت عبر حسابها على منصة “إكس” إن العروض ستقام يوم 28 نوفمبر الساعة 8:30 مساء في: ساحة الرحبة، وفي ساحة ترابية قرب مركز التواجد البلدي في الشامخة، وفي ساحة ترابية قرب مدرسة الرياض، وفي مدينة الفلاح.

وستقام العروض يوم 1 ديسمبر عند الساعة 9 مساء في: معرض القوارب – أدنيك، وكورنيش أبوظبي، وألوفت العين.

وستقام يوم 2 ديسمبر بياس باي الساعة 8:30 مساء، وفي: قصر الإمارات، ومدينة زايد، ومدينة المرفأ (المغيرة – مخيم النجوم)، ومدينة غياثي، الساعة 9 مساء.