بالصور: 6000 دولار لمن يعثر على لصوص اقتحموا منزلاً وسرقوه على طريقة "الأفلام"

المصدر: ترجمة موقع الإمارات اليوم

قدّمت عارضة أزياء مكافأة قدرها 6000 دولار لمن يساعدها في القبض على اللصوص الذين اقتحموا منزلها في كليفلاند وسرقوا حقائب يد فاخرة وملابس من تصميم مصممين عالميين.

وقام اللصوص باقتحام منزل العارضة من فتحة أحدثوها في سقف غرفة النوم، حيث استطاعوا سرقة القطع الفاخرة والثمينة تقدّر قيمتها بآلاف الدولارات، وفروا هاربين بعد أن عاثوا فوضى في المكان.

وصرحت الضحية أن اللصوص تركوا المنزل في حالة فوضى عارمة وكأنه موقع تصوير تلفزيوني لفيلم عن السرقة بطريقة مبتكرة ومدروسة.

وهربت العصابة مع حقائب وأحذية باهظة الثمن، بما في ذلك حقيبة يد سوداء من شانيل بقيمة 4750 جنيه إسترليني، بعد التسبب في أضرار كبيرة لمنزلها.