لاعب هوكي يفقد بصره أثناء مباراة

المصدر: ترجمة موقع الإمارات اليوم

أصيب لاعب الهوكي سام وارد في بريطانيا العظمى بضربة كرة أثناء مباراة أفقدته البصر في عينه اليسرى، وفقا لما جاء في موقع "ديلي ميل" البريطاني .

وأصيب وارد بضربة كرة خلال التصفيات المؤهلة لدورة الألعاب الأولمبية لفريق غيغابايت ضد ماليزيا وتم نقله إلى المستشفى بسبب الحادث.

وكان اللاعب البالغ من العمر 28 عاما قد سجل هدفين في تلك المباراة ليساعد فريقه في حجز مكانه في دورة الألعاب العام المقبل في طوكيو، لكنه يواجه الآن معركة لمواصلة اللعب مع ظهور نتائج الإصابة التي أظهرت تعرض شبكية عينه اليسرى لأضرار غير قابلة للعلاج.