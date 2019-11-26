طفل سوري من لاجىء إلى بطل خارق في هوليوود.. فمن هو

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

بعدما لفت أنظار العالم، بدوره في فيلم "كفرناحوم" من إخراج نادين لبكي، استطاع الطفل زين الرفاعي اللاجئ السوري في مخيمات لبنان، حجز مكانة مميزة له في هوليوود، لينتقل من حياة اللجوء إلى عالم النجومية.

وفي التفاصيل، نشرت النجمة العالمية من أصل لبناني سلمى حايك صورة تجمعها بزين إلى جانب طفل آخر كاشفة عبر التعليق أن الطفل الذي لفت الأنظار إليه سيدخل عالم مارفل من خلال مشاركته في فيلم "The Eternals" (الأبديون) الذي يعود إلى سلسلة أفلام عالم مارفل الخيالية، ليصبح زين أوّل سوري يلعب دور بطل خارق في السلسلة المعروفة.

من جانبها، أعربت المخرجة نادين لبكي عن سعادتها بخبر انضمام الطفل السوري زين الرفاعي، إلى عالم التمثيل في هوليوود قائلة "قلبي يكاد ينكسر من السعادة".