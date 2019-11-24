    قائمة بأفضل الوجهات للسفر في 2020 من "ناشيونال جيوغرافيك"

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    • ترجمة موقع الإمارات اليوم
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    حدد خبراء في "ناشيونال جيوغرافيك للسفر" 25 وجهة سياحية تستحق الزيارة في 2020.

    وتشمل قائمة أفضل الرحلات في 2020، أربع فئات تندرج الاقتراحات وفقا لها وهي: فئة المدن، الحضارة والتاريخ، الطبيعة، المغامرة.
     
    وجاءت القائمة على الشكل التالي:

    فئة المدن:

    فيلادلفيا، بنسلفانيا.

    تيلس، التشيك.

    فورت كوتشي - كيرلا، الهند.

    موستار، بوسنة والهرسك.

    بارما، إيطاليا.

    بويبلا، المكسيك.

    فئة المدن ذات الطبيعة الساحرة:

    جزر مجدلين ، كيبيك ، كندا.

    صحراء كالاهاري، جنوب إفريقيا.

    غابة بيالويزا، روسيا البيضاء / بولندا.

    الممر الوطني الأزرق، المجر.

    جزر الكناري، اسبانيا.

    جزر المالديف.

    غراند كانيون، أريزونا.

    فئة الحضارة:

    أستورياس، اسبانيا.

    مقاطعة قويتشو، الصين.

    غوبكلي تيبي، تركيا.

    مايا، غواتيمالا.

    مقاطعة مندوزا، الأرجنتين.

    أبو سمبل، مصر.

    فئة المغامرة:

    تسمانيا، أستراليا.

    طريق جروسغلوكنر العالي في جبال الألب، النمسا.

    طريق ويلز، المملكة المتحدة.

    توهوكو، اليابان.

    شبه جزيرة كامتشاتكا، روسيا.

    حديقة زاكوما الوطنية، تشاد.

     

     

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