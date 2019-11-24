قائمة بأفضل الوجهات للسفر في 2020 من "ناشيونال جيوغرافيك"

حدد خبراء في "ناشيونال جيوغرافيك للسفر" 25 وجهة سياحية تستحق الزيارة في 2020.
وتشمل قائمة أفضل الرحلات في 2020، أربع فئات تندرج الاقتراحات وفقا لها وهي: فئة المدن، الحضارة والتاريخ، الطبيعة، المغامرة.
وجاءت القائمة على الشكل التالي:
فئة المدن:
فيلادلفيا، بنسلفانيا.
تيلس، التشيك.
فورت كوتشي - كيرلا، الهند.
موستار، بوسنة والهرسك.
بارما، إيطاليا.
بويبلا، المكسيك.
فئة المدن ذات الطبيعة الساحرة:
جزر مجدلين ، كيبيك ، كندا.
صحراء كالاهاري، جنوب إفريقيا.
غابة بيالويزا، روسيا البيضاء / بولندا.
الممر الوطني الأزرق، المجر.
جزر الكناري، اسبانيا.
جزر المالديف.
غراند كانيون، أريزونا.
فئة الحضارة:
أستورياس، اسبانيا.
مقاطعة قويتشو، الصين.
غوبكلي تيبي، تركيا.
مايا، غواتيمالا.
مقاطعة مندوزا، الأرجنتين.
أبو سمبل، مصر.
فئة المغامرة:
تسمانيا، أستراليا.
طريق جروسغلوكنر العالي في جبال الألب، النمسا.
طريق ويلز، المملكة المتحدة.
توهوكو، اليابان.
شبه جزيرة كامتشاتكا، روسيا.
حديقة زاكوما الوطنية، تشاد.