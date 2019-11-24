قائمة بأفضل الوجهات للسفر في 2020 من "ناشيونال جيوغرافيك"

المصدر: ترجمة موقع الإمارات اليوم

حدد خبراء في "ناشيونال جيوغرافيك للسفر" 25 وجهة سياحية تستحق الزيارة في 2020.

وتشمل قائمة أفضل الرحلات في 2020، أربع فئات تندرج الاقتراحات وفقا لها وهي: فئة المدن، الحضارة والتاريخ، الطبيعة، المغامرة.



وجاءت القائمة على الشكل التالي:

فئة المدن:

فيلادلفيا، بنسلفانيا.

تيلس، التشيك.

فورت كوتشي - كيرلا، الهند.

موستار، بوسنة والهرسك.

بارما، إيطاليا.

بويبلا، المكسيك.

فئة المدن ذات الطبيعة الساحرة:

جزر مجدلين ، كيبيك ، كندا.

صحراء كالاهاري، جنوب إفريقيا.

غابة بيالويزا، روسيا البيضاء / بولندا.

الممر الوطني الأزرق، المجر.

جزر الكناري، اسبانيا.

جزر المالديف.

غراند كانيون، أريزونا.

فئة الحضارة:

أستورياس، اسبانيا.

مقاطعة قويتشو، الصين.

غوبكلي تيبي، تركيا.

مايا، غواتيمالا.

مقاطعة مندوزا، الأرجنتين.

أبو سمبل، مصر.

فئة المغامرة:

تسمانيا، أستراليا.

طريق جروسغلوكنر العالي في جبال الألب، النمسا.

طريق ويلز، المملكة المتحدة.

توهوكو، اليابان.

شبه جزيرة كامتشاتكا، روسيا.

حديقة زاكوما الوطنية، تشاد.