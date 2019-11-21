غطاء سرير يتسبب في التهاب رئوي حاد لرجل

المصدر: ترجمة موقع الإمارات اليوم

سلطت دراسة حالة جديدة الضوء على المخاطر التي يمكن أن تسببها أغطية الأسرة المحشوة بالريش لبعض الأشخاص.

حيث كشفت الدراسة، إصابة رجل بالتهاب رئوي حاد بسبب رد فعل نادر على لحافه.

وتمت إحالة الرجل الاسكتلندي، البالغ من العمر 43 عاماً، إلى اختصاصي جهاز تنفسي بعد أن عانى التعب والإرهاق لمدة ثلاثة أشهر، حتى عند القيام بأبسط الأنشطة.

وبعد استجواب المريض، كشفت أجوبته ان لحافه ووسادته كانا محشوين بالريش.

وكشفت اختبارات الدم عن وجود أجسام مضادة لريش الطيور، في حين أظهرت الأشعة السينية لصدره علامات التهاب رئوي مفرط الحساسية، وهي حالة تلتهب فيهما الرئتان بشدة نتيجة للاستجابة المناعية المفرطة في الجسم لسبب معين، وفي حالة الرجل كان السبب ريش الطيور.

وبعد التشخيص ، تم إعطاء الرجل مجموعة من المنشطات، واضطر لتغيير لحافه لآخر صناعي، واستغرق علاجه 12 شهراً.