فوائد الثوم لصحة الأمعاء

المصدر: ترجمة موقع الإمارات اليوم

أشارت دراسة إلى أن تناول الثوم يمكن أن يكون مفتاحاً لتحسين صحة الأمعاء ومحاربة البكتيريا الضارة المسببة للعديد من الأمراض كالسرطانات والخرف والسمنة والأمراض العقلية، لاحتوائه على الألياف الطبيعية التي تنتج البكتيريا النافعة في المعدة، وفقاً لما جاء في موقع «ميرور» البريطاني.

وتلعب البكتيريا دوراً كبيراً في وظائف الجسم كتنظيم الأيض وتدعيم نظام المناعة.

وتصدّر الثوم والهندباء قائمة الأطعمة الغنية بالألياف الصحية، كما احتوى الكراث والبصل والخرشوف والهليون والقمح والشوفان والموز على كميات كبيرة منها.