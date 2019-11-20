مضغ العلكة الخالية من السكر بعد الطعام يمنع تسوس الأسنان

المصدر: ترجمة موقع الإمارات اليوم

قال علماء من جامعة "كينغز لندن" إن مضغ العلكة الخالية من السكر بعد الوجبات يمنع تعفن الأسنان وإصابتها بالنخور بنسبة 28 في المائة، وفقا لما جاء في موقع "ديلي ميل" البريطاني.

حيث يساعد مضغ العلكة في إفراز المزيد من اللعاب، الذي يعمل بدوره على تحييد الحمض الذي يتشكل عندما نتناول الطعام، وعادة ما تلتصق هذه الأحماض في الفم والأسنان لمدة 20 دقيقة بعد الوجبة الغذائية.

وينصح بمضغ العلطة الخالية من السكر لأن السكر يتسبب بنخور الأسنان التي تتحول إلى طبقة البلاك عندما تتفاعل مع البكتيريا في الفم.

يقول الباحثون أيضا أن المحليات الصناعية في العلكة الخالية من السكر مثل الزيليتول والسوربيتول، قد تساعد في الحفاظ على الأفواه معقمة.

ويعتقد أن كلاهما يزيد من إنتاج البروتينات في الجهاز المناعي الذي يقاوم الجراثيم التي تؤدي إلى تعفن الأسنان.