محمد بن زايد: فقدت اليوم أخي وعضيدي.. رحم الله فقيد الوطن سلطان بن زايد

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

نعى صاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، أخاه سمو الشيخ سمو الشيخ سلطان بن زايد آل نهيان ممثل صاحب السمو رئيس الدولة الذي وافته المنية اليوم.

وقال سموه في حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "فقدت اليوم أخي وعضيدي أحد رجالات الدولة الأوفياء ورمز من رموزها الوطنية .. عمل مع المؤسس المغفور له الشيخ زايد على وضع لبنات مؤسسات الاتحاد وخدمة شعبه .. رحم الله فقيد الوطن الكبير سلطان بن زايد آل نهيان وأسكنه فسيح جناته وألهمنا جميل الصبر والسلوان".