خبراء يدعون إلى استبدال رسائل الـ"SMS" بالواتساب.. لهذا السبب

المصدر: ترجمة موقع الإمارات اليوم

حذر خبراء من ارسال الرسائل النصية عبر خدمة "SMS" في أجهزة الهواتف، ودعوا إلى استبدالها بوسائل أخرى محمية ومؤمنة وصعبة الاختراق كواتساب.

حيث قال الخبراء إن الرسالة تمر بعدة خطوات ومراحل قبل أن تصل إلى الجهة المستقبلة.

فعند إرسال رسالة SMS، تنتقل إلى البرج الخلوي عبر مسار يسمى قناة التحكم، ثم تشق طريقها إلى مركز الرسائل القصيرة (SMSC)، الذي يعيد إرسالها إلى البرج الأقرب إلى المستلم، ثم تصل الرسالة إلى الهواتف، الامر الذي يعرض الهواتف لخطر الاختراق وسرقة البيانات.

وتقوم تطبيقات كواتساب بإخفاء البيانات عن طريق تحويلها إلى رموز كما تقوم اتباع بروتوكولات على الإنترنت تحميها من الاختراق.