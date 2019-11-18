بالصور: هاتف موتورولا الجديد بسعر يفوق أحدث نسخة من "آي فون".. وهذه مواصفاته

المصدر: ترجمة موقع الإمارات اليوم

أطلقت شركة هواتف موتورولا هاتفها الجديد القابل للطي بتصميم مستوحى من هاتف "Razr" الذي أطلقته في أوائل عام 2000 وبسعر يفوق أحدث نسخة من هواتف آبل.

ويتمتع الهاتف الجديد بخواص مميزة، منها شاشة قابلة للطي بحجم 6.2 بوصة ومساحة داخلية تبلع 128 غيغا بايت، وكرت ذاكرة بسعة 6 غيغا بايت ووزن 205 غرامات، بحسب ما جاء في موقع "ديلي ميل" البريطاني.

وأدخلت موتورولا بعض التحديثات على التصميم كإضافة لوحة مفاتيح تعمل عن طريق اللمس في شاشة الهاتف بدلا من تلك التي تعتمد على النقر.

وتبدأ الشركة بيع هواتفها في الولايات المتحدة الأميركية في ديسمبر بسعر 1500 دولار أميركي مايفوق سعر جهاز آي فون 11.