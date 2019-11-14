تخفي إصابتها بالعمى 38 عاماً

المصدر: ترجمة موقع الإمارات اليوم

أخفت سيدة بريطانية، تبلغ من العمر 42 عاماً، إصابتها بالعمى عن أهلها لمدة 38 عاماً، بعد أن أتقنت بعض الآليات والطرق التي مكنتها من ممارسة حياتها بشكل شبه طبيعي.

وتعاني السيدة من متلازمة مارفن التي تؤدي إلى انزياح عدسات العين من مكانها الأصلي، وفقاً لما جاء في موقع «ديلي ميل» البريطاني.

وتمكنت السيدة من التغلب على حالتها بحفظ منحنيات الطرق ومنعطفاتها، وحفظ عدد الخطوات المطلوبة في بعض الأماكن وتدريب ذاكرتها على حفظ ملمس السطوح والأشياء.

واعتقدت السيدة أن حالتها طبيعية في بادئ الأمر، وأن الرؤية مشوشة لدى كل الأشخاص، إلا أن الوقت كان متأخراً لإخبار الجميع بحالتها، بعد أن تعايشت معها كل هذا الزمن، وأرادت تجنب نظرات الشفقة.

ولم تعترف السيدة بحالتها إلا بعد سلسلة من الأحداث التي وضعتها في موقف محرج في العمل والطريق.