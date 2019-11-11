بالصور.. وفاة رجل داخل قلعة سياحية في بريطانيا

المصدر: ترجمة موقع الإمارات اليوم

توفي رجل انتابته وعكة صحية وهو يجول في أحد أبراج قلعة كارنافون السياحية في ويلز البريطانية.

وقالت صحيفة ميرور البريطانية إن الرجل بدأ يصرخ ويستغيث طلبا للمساعدة، كما هب عدد من الزوار لمساعدته والصراخ، الى أن وصل صوته للعاملين في القلعة الذين طلبوا له النجدة.

من جهتها طوارىء ويلز أكدت إرسال مروحية وطاقم متخصص، وجرى هدم أحد الجدران للوصول الى الرجل ، لكنهم لم يفلحوا في إنقاذه، وتوفي على الأثر.

ولم تذكر السلطات البريطانية مزيدا من التفاصيل سوى أنه تم إخلاء القلعة على أثر هذا الحادث من جميع الزائرين.