خلاط ووشاح يتسببا بموت أم أثناء إعدادها كعكة لأطفالها في فرنسا

المصدر: ترجمة موقع الإمارات اليوم

أودى إعداد أم مع إبنها، البالغ من العمر 15 عاما، لكعكة منزلية، بواسطة الخلاط، إلى مقتل الأم في شقتها في سانت إتيان بفرنسا.

ووقعت الحادثة عندما بدأت الضحية بإعداد الكعكة مع ابنها، صباح أمس، بواساطة الخلاط المنزلي، فعلق الوشاح، الذي كانت تربطه على عنقها، بالخلاط، فحاولت سحبه ولكن دون جدوى، ما أدى إلى اختناقها ومن ثم موتها.

من جانبه اتصل الابن بشرطة النجدة، فور وقوع الحادثة، لإنقاذ أمه، البالغة من العمر 58 عاما، من الموت، فطلبت منه أن يقوم بقطع الكهرباء عن الخلاط وفك الوشاح الذي ترتديه الأم إلى حين قدومها.

ولم تتمكن الشرطة، على الرغم من قدومها بسرعة، من فعل أي شيئ للأم التي ماتت خنقا نتيجة هذه الحادثة.

ويحسب الصحيفة فإنه سيتم تشريح الجثة لتحديد الظروف الدقيقة لهذه المأساة.