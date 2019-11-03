يتزوج 52 امرأة وينجب 217 ابنا وابنة!

المصدر: متابعة موقع الامارات اليوم

تزوج الأنجولي بيدرو ، وهو عسكري سابق، يبلغ من العمر 68 عاما، من 52 امرأة، منهن من فارقت الحياة أو انفصلن عنه، ولم تعد تعيش معه سوى 43 زوجة فقط.وأسفرت تلك الزيجات عن إنجاب 167 ابنا وابنة، بخلاف 50 آخرين ماتوا، بالإضافة إلى 243 حفيدا.



وذكرت صحيفة "سابو 24" البرتغالية، أن بيدرو يعيش مع عائلته الكبيرة جدا في مزرعته التي تقع في شبه منطقة خاصة به وعائلته، حيث يتواجد في كاليفا، بمقاطعة ناميب في جنوب أنجولا.

ويعرف بيدرو، أسماء جميع أبنائه عن ظهر قلب، وقادر على تمييزهم ويقول في الشارع: "لا شيء خاص باستثناء كونك أبا كل 5 أشهر طوال 40 عاما".



ويعيش بيدرو، والمعروف في القرية باسم "سلطان تشيكوتيني"، مع زوجته "دونا إيفا"، التي تزوجها منذ عام 1975، ومعظم زوجاته الحاليين البالغ عددهن 42 زوجة. توجد في هذه القرية، التي تعيش بها عائلة فرانسيسكو سابالو بيدرو، مدرستان للمرحلة الابتدائية.