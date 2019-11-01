دونالد ترامب يقدم نصيحة لـ"ميغان ماركل" بخصوص وسائل الإعلام

المصدر: ترجمة موقع الإمارات اليوم

قدم الرئيس الأميركي دونالد ترامب بعض النصائح إلى دوقة ساسيكس ميغان ماركل بخصوص تعاملها مع ما يكتب عنها في وسائل الإعلام خلال مقابلة أجراها مع "LBC"، بحسب ما جاء في موقع "ميرور" البريطاني.

وقال ترامب أن ماركل تأخذ ما يقال عنها في وسائل الإعلام بشكل شخصي للغاية.

ولدى سؤاله عما إذا كان يشعر بالأسف تجاه ميغان، أجاب ترامب أن ردود فعلها تجاه ما يكتب عنها في الصحافة يجب ان تكون مختلفة، إلا أنه يتفهم ما تمر به.

وأضاف أنه لم يلتق بماركل من قبل خلال لقائه الأخير بالأمير هاري، لأنها كانت في إجازة الأمومة، إلا أنه يعتقد أن الأمير هاري شاب رائع.

وتعرضت ميغان مؤخرا لحملة لاذعة في وسائل الإعلام التي وصفها الامير هاري بـ "غير العادلة".

ومن المقرر أن يعود الرئيس الأميركي للمملكة المتحدة في ديسمبر من أجل حضور قمة الناتو.