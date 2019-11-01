موثرة على مواقع التواصل الاجتماعي: الشامبو يسبب زيادة الوزن

المصدر: ترجمة موقع الإمارات اليوم

تلقت مؤثرة أميركية على مواقع التواصل الاجتماعي انتقادات لاذعة بعد أن أرجعت سبب زيادة الوزن لمستحضرات غسيل الشعر "الشامبو"، وذلك من خلال منشور شاركته مع 11 ألف متابع لها على منصة "انستغرام"، فيما وصف مختصون ادعاءاتها بالسخيفة.

وقالت المؤثرة التي تعنى بمجال الصحة والجمال أن المواد الكيميائية الموجودة في الشامبو تؤثر على كيفية تعامل أجسامنا مع الطعام، وتخزينه للدهون، بحسب ما جاء في موقع "ميرور" البريطاني.

وأضافت أن الأمر لا يتقصر على الشامبو وإنما معجون الأسنان، مستحضرات التجميل والعطور وكل المستحضرات التي تحوي على مواد كيماوية.

وأرجعت ماتقوله لدراسة أجريت على فئران تجارب، تعرض قسم منها لهذه المواد الكيماوية، وكسبت الوزن.

وقال مختصون في مجال الصحة أن ربط زيادة الوزن بهذه الأسباب أمر سخيف، فزيادة الوزن ترتبط بالدرجة الأولى بما ندخله لأجسامنا.

وعلق متابعون على المنشور واصفين ما ذكرته بالمبالغة، وأنها تعاني من رهاب السمنة.