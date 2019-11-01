رقم قياسي غريب.. أطول سن بشري في العالم!

المصدر: ترجمة موقع الإمارات اليوم

حصل رجل من كرواتيا على رقم قياسي في موسوعة غينيس لامتلاكه أطول سن بشري، بقياس 1.46 بوصة مايعادل 3.72 سم.

وقام الرجل بقلع السن في سبتمبر الماضي بعد أن اشتكى من ألم حاد في الأسنان، وفقا لما جاء في موقع "ميرور" البريطاني.

وأصيب طبيبه بالصدمة من طول السن، ووصف سنه بأنه "غير معقول" بعد أن كشفت الأشعة السينية عن طوله المدهش.

وكان لا بد من إزالة السن على الفور لأنه لم يكن من الممكن إيجاد أي علاج آخر للرجل.

وأكدت الآن غينيس للأرقام القياسية أن الرجل يمتلك أطول سن بشري مستخرج يبلغ طوله 3.72 سم (1.46 بوصة).